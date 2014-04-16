فنانة استعراضية بمصر في حفل إيراني رسمي

من المتوقع أن يواجه حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف موجةً جديدةً من الهجمات من قبل المتشددين الإيرانيين الواقفين له بالمرصاد، بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مصر، مجتبى أماني، إلى جانب مطربة استعراضية غير معروفة تُدعى آلبا كليرد في احتفال مكتب رعاية مصالح إيران بمصر.

ونشرت السيدة آلبا مؤخراً، على صفحتها على موقع "فيسبوك"، صوراً التقطتها مع راعي المصالح الإيرانية في القاهرة، وأشارت إلى أنها كانت بمناسبة احتفالات "نوروز" في رأس السنة الإيرانية الجديدة وتحدثت عن الحفاوة التي لقيتها من قبل الدبلوماسيين الإيرانيين.

وحسب بعض المصادر الصحافية المصرية فإن آلبا كلير تحمل الجنسية الأميركية، وهي في الواقع مصرية من أصول تركية إيرانية وتغني باللهجة العربية المصرية.

وذكر مراسل "فرانس 24" اميد حبيبيان أنه اتصل بمكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة إلا أنهم نفوا معرفتهم بحضور مطربة تدعى كلير في حفل المكتب بمناسبة نوروز، ولكن لم ينفِ المكتب حضورها بالقول: "نحن ندعو كافة الإيرانيين أو كل من كان والده أو والدته من أصول إيرانية واسمه موجود في سجلاتنا إلى احتفالات نوروز".

يُذكر أن مراعاة الحجاب والالتزام بقوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الشروط التي ينبغي الالتزام بها من قبل ضيوف ممثليات طهران في الخارج، فتواجد مطربة استعراضية بمناسبة رسمية في الممثلية الإيرانية بالقاهرة قد ترشح وزير الخارجية الإيراني ورئيسه روحاني إلى المزيد من الحملات بتهمة الترويج لـ"الفنون المحرمة والفسق والفجور".