مفاوض إيراني: روحاني أساء فهم موقف أميركا من التخصيب

نقلت صحيفة "وطن أمروز"، المحافظة الناطقة باللغة الفارسية، كلمة لكبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي عباس عراقجي، ألقاها في مدينة قم وتحدث فيها عما اعتبره أخطاء الرئيس الإيراني حسن روحاني في توجيه رسالة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، والتي وصف فيها التوافق النووي بـ"الانتصار الذي تحققت من خلاله كافة أهداف إيران"، مضيفاً أن الرئيس الإيراني أساء فهم الموقف الأميركي من تخصيب اليورانيوم.

ونقلت "وطن أمروز"، وهي من الصحف القريبة من الحرس الثوري الإيراني في عددها الصادر اليوم، عن عراقجي قوله: "اختلط الأمر على المسؤولين الإيرانيين في الفرز بين حق التخصيب والاعتراف بحق التخصيب".

وقالت الصحيفة إن عراقجي كان قد تحدث أمام جموع من طلاب العلوم الدينية في مدينة قم 23 يناير الماضي إلا أن كلامه لم يجد طريقاً إلى وسائل الإعلام.

وأكدت الصحيفة أن لديها الملف الصوتي لحديث عراقجي الذي يُشير في جزء منه إلى "مغالطة روحاني بخصوص الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم حسب توافق جنيف".

وكان الرئيس الإيراني بعث برسالة إلى المرشد الأعلى بعيد التوافق المبدئي النووي بين طهران والدول الكبرى 5+1، أكد فيها أن هذه الدول اعترفت بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، واصفاً ذلك بـ"الانجاز الحاسم والاعتراف بحقوق إيران النووية".

هذا ورد عراقجي على "وطن أمروز" متهماً الصحيفة بـ"تحريف أقواله من خلال النشر الناقص لما أدلى به في جلسة خاصة"، مؤكداً أن الدول الكبرى وبقبولها استمرار التخصيب فقد ثبّتت حق إيران في التخصيب.