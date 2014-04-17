أميركا تفرج عن 450 مليوناً من أموال إيران المجمدة

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن الولايات المتحدة اتخذت خطوات للإفراج عن دفعة من 450 مليون دولار من أموال إيران المجمدة، بعد أن أكد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تنفذ ما هو مطلوب منها في إطار اتفاق نووي مع القوى العالمية.

وأضافت ماري هارف، المتحدثة باسم الخارجية، أن "جميع الأطراف نفذت الالتزامات المبرمة" في إطار الاتفاق. وتابعت أنه "مادامت إيران ملتزمة بتعهداتها" فإن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي "ستواصل تنفيذ تعهداتها هي الأخرى".

وكان تقرير شهري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهر، الخميس، أن إيران تلتزم ببنود الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته العام الماضي مع 6 من القوى العالمية.

وبموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ يوم 20 يناير قيّدت إيران بعض أجزاء برنامجها النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات التي أضرت باقتصاد البلاد المنتجة للنفط.