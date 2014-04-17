وزير خارجية إيران يزور روسيا الأسبوع المقبل

يزور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف روسيا الأسبوع المقبل للمشاركة في اجتماع الدول الواقعة على بحر قزوين، بحسب ما ذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية للأنباء.

وكتب السفير الإيراني في روسيا، مهدي ساناي، على فيسبوك أن "ظريف سيصل إلى روسيا الثلاثاء" القادم للمشاركة في اجتماع الدول الواقعة على بحر قزوين.

ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي لم تتمكن الدول الواقعة على بحر قزوين (إيران، روسيا، أذربيجان، كازخستان، تركمنستان) من الاتفاق على الوضع القانوني للبحر.

وأضاف ساناي أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيزور روسيا في سبتمبر لحضور اجتماع لرؤساء الدول الواقعة على بحر قزوين.

وإيران وروسيا حليفتان مقربتان، وتدعمان نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مواجهة الاحتجاجات المسلحة. وفي يناير الماضي أبلغ روحاني نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن إقامة علاقات طويلة الأمد بين البلدين "سيخدم استقرار وأمن المنطقة".

وبنت روسيا محطة الكهرباء النووية الإيرانية الوحيدة في مدينة بوشهر، كما وقعت طهران اتفاقاً مبدئياً مع موسكو لبناء محطتين نوويتين أخريين.

وروسيا عضو في مجموعة 5+1 التي تضم الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، والتي تجري محادثات مع إيران للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن برنامج إيران النووي المثير للخلاف.