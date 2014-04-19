إيران: الطائرة الأميركية بمطار طهران مؤجرة لغانا

قالت إيران إن الطائرة التي تحمل علم الولايات المتحدة التي هبطت في مطار طهران مؤجرة لمكتب الرئيس الغاني وتقل وفداً من الدولة الإفريقية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس أن طائرة مملوكة لبنك "يوتاه" شوهدت في مطار مهراباد في طهران يوم الثلاثاء.

ووجود الطائرة مثار اهتمام في ظل الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران منذ عقود كما أن الجمهورية الإسلامية تخضع لعقوبات اقتصادية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الليلة الماضية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية مرضية أفخم قولها إن الطائرة كانت تقل شقيق الرئيس الغاني ووفداً من قطاع التعدين.

وقالت أفخم "الطائرة مؤجرة لمكتب الرئيس الغاني وتقل مسؤولين كباراً من غانا بينهم شقيق الرئيس وليس بين أفراد الطاقم أميركيون."

وتابعت أن الوفد الغاني توجه إلى إيران لمتابعة اتفاقات جرى التوصل إليها بين البلدين قبل عامين، مضيفة أن الوفد غادر يوم الخميس.