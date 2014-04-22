إيران.. "البنزين" يختبر شعبية روحاني

من المتوقع أن تبدأ إيران بتخفيض الدعم عن البنزين خلال سبعة أيام، للمرة الأولى منذ انتخاب رئيسها حسن روحاني.

وفي هذا السياق، أعلن مسؤول إيراني أن بلاده ستبدأ هذا الأسبوع خفض دعم البنزين دون الإعلان عن حجم الخفض، وما يترتب عليه من زيادة في أسعار الوقود.

يأتي ذلك في وقت يتعرض فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني لانتقادات من خصومه بشأن العلاقات مع الغرب. ويهدف خفض الدعم إلى توفير أموال للاستثمار في البنية التحتية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية عن نائب الرئيس الإيراني محمد شريعت مداري قوله "ستعلن أسعار البنزين الجديدة خلال يومين أو ثلاثة أيام".

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله إن الزيادة ستكون تدريجية. وأضاف: "نظرا للتضخم نضمن أن تكون الزيادة في الأسعار تدريجية حتى لا يتفاقم التضخم".

وفي إشارة على ما يبدو إلى خصومه السياسيين الذين قد يعتبرون ارتفاع الأسعار فرصة لتقويضه، دعا روحاني المواطنين إلى "الحذر".

وأضاف "قد ينتهز البعض الفرصة، أو يسيء استغلال الزيادة في الأسعار لبث الخوف بين الناس بإعطائهم معلومات غير صحيحة".

يذكر أن هذا الإجراء، يعتبر أول اختبار فعلي على المستوى الداخلي لشعبية الرئيس روحاني منذ انتخابه في عام 2013، حيث إن زيادة أسعار البنزين ترفع التضخم في بلد يعاني بالفعل من العقوبات الاقتصادية.





