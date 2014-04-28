350 إيرانياً ينجون من الإعدام بعد عفو أهل الضحايا

نجا أكثر من 350 محكوماً بالإعدام من تنفيذ العقوبة العام الماضي في إيران بعد الحصول على عفو أهل الضحايا على ما أكد، الاثنين، المدعي العام في البلاد غلام حسين محسني اجائي.

وتنصّ الشريعة الإسلامية على إمكان إعفاء محكوم بالإعدام من تنفيذ الحكم وتمضية عقوبة سجن عوضاً عنها إن أعفت عنه عائلة الضحية.

وتتلقى العائلة في المقابل ديّة حددت قيمتها هذا العام في إيران بحوالي 50 ألف دولار أميركي.

وبين مارس 2013 ومارس 2014، أنقذت حياة 258 شخصاً بفضل جهود لجنة جمع أموال الدية وعائلات الضحايا والقتلة، على ما أكد محسني اجائي عبر وكالة فارس.

وبحسب الأمم المتحدة أعدم عام 2013 نحو 500 شخص على الأقل في إيران من بينهم 57 في إعدامات عامة، أغلبهم في قضايا مخدرات، فيما شنق 170 شخصاً على الأقل منذ مطلع عام 2014.

لكن الصحافة تحدثت مؤخراً عن عدة حالات عفو، حصل بعضها بعد بدء إجراءات الإعدام، كما قام عدد من المشاهير والفنانين بحملات لجمع أموال الدية في عدة حالات.