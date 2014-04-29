"نووي" إيران بين وكالة الطاقة وبريطانيا والنمسا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن رئيس فريق مراقبي الوكالة أجرى مباحثات غير رسمية في طهران قبيل انتهاء موعد منتصف مايو لرد إيران على أسئلة بشأن صواعق يمكن استخدامها للمساعدة في صنع رأس نووي متفجر.

من جهة ثانية، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن ديبلوماسياً بريطانياً قام بزيارة قصيرة لطهران يوم أمس لإجراء محادثات مع مسؤولين بشأن العلاقات المتوترة بين البلدين والبرنامج النووي الإيراني.

وفي طهران أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال استقباله وزير الخارجية النمساوي عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع 5+1 حول البرنامج النووي الإيراني خلال الموعد المحدد. وأضاف أن الطرفين توصلا إلى نتيجة مفادها أن التهديد والحظر لا يشكلان سبيلاً مناسباً للحل، وينبغي اتخاذ خطوات عبر المفاوضات والسبل الديبلوماسية.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد أكد أنه يرى فرصة جيدة للمحادثات النووية مع الغرب، لأن "معظم الإيرانيين" يؤيدونه مهوناً من رفض المتشددين في المؤسسة الدينية. وقال ظريف في مؤتمر صحافي مشترك في طهران مع وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس الذي زار إيران إن "بعض الفصائل لا تريد التوصل لاتفاق لأسباب سياسية، لكن ما يهم في النهاية هو تصويت أغلبية الشعب الإيراني".