حكومة روحاني مهتمة "بالحجاب والعفاف والأمر بالمعروف"

أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، عن نية الحكومة تشكيل فريق عمل خاص للنظر في قضيتي الالتزام بـ"الحجاب الإسلامي"، و"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، لوقف ظاهرة إلقاء الشرطة القبض على الفتيات غير الملتزمات بارتداء الحجاب، في خطوة قد تثير غضب التيارات المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء الطلابية (إسنا) عن رحماني قوله "سنولي اهتماماً خاصاً لقضية الحجاب والعفاف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وسيشكل فريق عمل خاص لمتابعة هذه القضية خلال العام الجاري".

وأضاف رحماني "ستعقد الحكومة اجتماعا مع المثقفين وأصحاب الرأي والخبراء بهذا الشأن، وسيجري تنفيذ التدابير الخاصة بـ"الالتزام بالحجاب الإسلامي"، و"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

يذكر أن التزام الفتيات بالحجاب في إيران، يثير جدلاً مستمراً على مر الحكومات المتوالية، إذ تلقي الشرطة الإيرانية القبض على بعض النساء بسبب "عدم الالتزام بالحجاب الإسلامي" أو تكتفي في بعض الأحيان بتوجيه الإنذار لهن.

