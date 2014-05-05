تعاون عسكري مرتقب بين الصين وإيران

أوضح وزير الدفاع الصيني، تشانغ وان تشيوان، أن بلاده تريد علاقات عسكرية أعمق مع إيران مع تحرك بكين لترسيخ علاقاتها الوثيقة بالفعل مع طهران.

وأبلغ تشانغ وزير الدفاع الإيراني، حسين دهقان، بأن تطوير العلاقات الثنائية "ظل إيجابيا ومستقرا، وشمل لقاءات متكررة لمسؤولين كبار، وأدى إلى تعميق الثقة السياسية المتبادلة".

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن تشانغ :"واثق من أن العلاقات الودية بين البلدين وبين القوات المسلحة في الجانبين سيتم تعزيزها بسبب الزيارات المتبادلة المتزايدة والتعاون بين جيشي البلدين في تدريب الأفراد".

وأضافت أن دهقان "عبر عن الأمل في أن يواصل البلدان القيام بدور إيجابي في تأمين السلام والاستقرار الإقليمي".

وتصدر الصين أسلحة إلى إيران، وفي الشهر الماضي عبرت عن غضبها بعد أن وجهت واشنطن اتهامات إلى رجل أعمال صيني يزعم أنه يقوم بشراء مكونات صواريخ لإيران.

وتحتفظ الصين وإيران بعلاقات وثيقة في مجالي الطاقة والتجارة، ورفضت بكين مرارا مطالب تقودها الولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية أكثر صرامة على إيران لكبح طموحاتها النووية، غير أن خلافات نشبت بين الصين وإيران في مجال تطوير موارد النفط والغاز الإيرانية.

وفي الشهر الماضي، ألغت إيران عقدا مع شركة البترول الوطنية الصينية لتطوير حقل أزاديجان النفطي بعد أن تجاهل عملاق الطاقة الصيني طلبات متكررة بالعمل فيه.