إيران: حريق وانفجار بمخزن "كيمياوي" في قزوين

ذكرت وكالات أنباء إيرانية أن حريقاً ضخماً اندلع مساء الثلاثاء في مخازن شركة "بنيان للمنتوجات الكيمياوية"، بمدينة قزوين شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلن فرج الله فصيحي رامندي قائم مقام المدينة أن الانفجار وقع في مخزن للزيوت وخلف قتيلين على الأقل بالإضافة لـ18 جريحاً وضع بعضهم الصحي خطير، وبحسب وكالة أنباء فارس وإيسنا، فقد عزا رامندي أسباب الحريق في مخازن الشركة إلى انفجار في مخزن المواد الكيمياوية، والتي لم يحدد نوعيتها.

وأحدث الخبر فور انتشاره حالة من الغموض، خصوصاً أن وسائل الإعلام الإيرانية لم توضح كيفية وقوع الانفجار، بالإضافة إلى أسباب حدوثه كما نفت وجود ضحايا.

وإثر الحريق حدثت انفجارات متوالية لبراميل الزيت، وفقاً لوكالة "مهر" للأنباء، الأمر الذي جعل عملية السيطرة على الحريق صعبة للغاية. ومما زاد من خطورة الانفجار أن المخزن ملاصق لمستودعات الأخشاب.