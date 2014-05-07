رايس تبحث مسألة نووي إيران في إسرائيل

يزور وفد أميركي يضم مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، اليوم الأربعاء، إسرائيل في زيارة تستمر يومين لمناقشة قضايا مختلفة، على رأسها الملف النووي الإيراني، إلا أنها لن تتطرق لعملية السلام، وفق ما أوضحت الإدارة الأميركية.

وتأتي زيارة رايس لإسرائيل -وهي الأولى منذ تولت منصبها- بعد انهيار محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إن المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي ستكون على جدول أعمال الزيارة إلى جانب موضوعات أخرى. وتنفي إيران أن الهدف من برنامجها هو صنع سلاح نووي.

وحذر كارني في الوقت نفسه من أن المحادثات بين إيران والقوى العالمية الست بشأن نزاعها النووي الذي مضت عليه عشر سنوات لم تستكمل بعد. وقال إن اجتماعات رايس في إسرائيل لن تتمخض عن أي تطورات جديدة في هذا الصدد.

وقال البيت الأبيض إن رايس سترأس وفدا من عدة وكالات أميركية للمشاركة في اجتماعات المجموعة الاستشارية الأميركية الإسرائيلية التي يشارك فيها بشكل منتظم أعضاء كبار في حكومتي البلدين، لبحث القضايا الأمنية الثنائية والإقليمية. وأضاف أن الوفد الأميركي يضم ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والخزانة وأجهزة المخابرات.

وقال البيت الأبيض إن من المقرر أن تجتمع رايس مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كل على حدة.

وعلقت إسرائيل مشاركتها في المحادثات مع الفلسطينيين التي توسطت فيها الولايات المتحدة بعد اتفاق المصالحة بين منظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل منظمة إرهابية.

وتسعى إيران والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا للتوصل الى اتفاق طويل الأمد لإنهاء النزاع الخاص بالأنشطة النووية الإيرانية قبل مهلة تنقضي في 20 يوليو المقبل.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في تصريحات نشرت اليوم إن إيران قد تتفق مع القوى العالمية الست على بنود من نص اتفاق بشأن برنامج طهران النووي عندما يجتمعون في جولة مفاوضات جديدة في فيينا الأسبوع المقبل.