نووي" إيران في نيويورك والنتائج مرضية

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، أن إيران والقوى العالمية الست أجرت مزيداً من المحادثات "المفيدة" بشأن برنامج طهران النووي. وقال دبلوماسي غربي إن الجانبين مازالا يحاولان التغلب على الاختلافات العميقة بشأن مستقبل القدرات النووية الإيرانية.

جاءت هذه التصريحات بعد يومين من المحادثات على مستوى الخبراء في نيويورك بين إيران والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا بشأن اتفاق على الأجل الطويل لإنهاء النزاع بشأن طموحات طهران النووية في موعد أقصاه 20 يوليو.

وأشار متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إلى أن "القوى الست والخبراء الفنيين الإيرانيين عقدوا اجتماعاً مفيداً في 6 و7 مايو في نيويورك". وأضاف "استهدفت المباحثات تعزيز الإلمام بالقضية والمساهمة في الإعداد للجولة القادمة من المفاوضات (رفيعة المستوى) بشأن اتفاق شامل والمقرر أن تجرى في فيينا الأسبوع المقبل".

وقال متحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة إن طهران ستصدر قريباً بياناً مماثلاً من خلال وسائل الإعلام الإيرانية بشأن محادثات نيويورك.

إلى ذلك، أعلن دبلوماسي غربي طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن إيران والقوى الست حققت تقدماً بشأن سيناريوهات حل نزاع يتعلق بمفاعل أراك النووي الإيراني الذي يمكنه إنتاج كميات كبيرة من البلوتونيوم المستخدم في صنع القنابل. وقال الدبلوماسي "المسألة الأصعب في طريق الوصول إلى اتفاق هي تخصيب اليورانيوم بوجه عام، والبحوث والتطوير الخاص بالطرد المركزي".

