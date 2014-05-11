خامنئي: الحد من برنامجنا الصاروخي "حماقة وغباء"

أمر مرشد الثورة الإيرانية، خامنئي، الحرس الثوري الإيراني بإنتاج كميات ضخمة من الصواريخ، موجهاً كلامه للغرب بقوله إن "توقعات الغرب بأن تحد إيران من برنامجها الصاروخي غبية وحمقاء".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني من جهته، قد صرح الأحد، أن إيران لن تقبل "بالتمييز النووي" ولن تتخلى عن برنامجها، لكنها مستعدة "لمزيد من الشفافية".

وقال روحاني في كلمة في مقر المنظمة الإيرانية للطاقة النووية قبل استئناف المفاوضات مع القوى الكبرى "نريد تلبية مصالح الأمة الإيرانية، ولن نقبل بتمييز نووي".

وأضاف أن "تقنيتنا وعلمنا النوويين ليسا مطروحين على الطاولة" للتفاوض بشأنهما، موضحاً أن "ما علينا عرضه على الأسرة الدولية هو مزيد من الشفافية".



