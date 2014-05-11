روحاني: إيران لن تقبل "بالتمييز النووي"

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد أن إيران لن تقبل "بالتمييز النووي" ولن تتخلى عن برنامجها، لكنها مستعدة "لمزيد من الشفافية".

وقال روحاني في كلمة في مقر المنظمة الإيرانية للطاقة النووية قبل استئناف المفاوضات مع القوى الكبرى "نريد تلبية مصالح الأمة الإيرانية، ولن نقبل بتمييز نووي".

وأضاف أن "تقنيتنا وعلمنا النوويين ليسا مطروحين على الطاولة" للتفاوض بشأنهما، موضحاً أن "ما علينا عرضه على الأسرة الدولية هو مزيد من الشفافية".

وترفض إيران التخلي عن حقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، وخصوصا الحد من برنامجها لتخصيب اليورانيوم كما طلب مؤخرا مسؤولون أميركيون وفرنسيون.

وقال روحاني "نريد أن نقول للعالم إن أعداءنا يكذبون" باتهامهم إيران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن إيران "لم تقم بأي نشاط سري".

وتتمثل إحدى العقبات المتبقية الواجب اجتيازها في المفاوضات بتحديد قدرات تخصيب اليورانيوم التي ستبقى في إيران بعد اتفاق محتمل، وخاصة عدد أجهزة الطرد المركزي السريعة من الجيل الجديد التي قد تستمر البلاد في استخدامها.