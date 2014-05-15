إيران تخفف قبضتها على الإنترنت وتحظر مواقع الانحراف

أعلن وزير الاتصالات الإيراني محمود واعظي الأربعاء أن إيران تعتزم تخفيف الرقابة على الإنترنت، باستخدام "الترشيح الذكي"، الذي يحجب فقط المواقع التي تعتبرها الجمهورية الإسلامية غير أخلاقية.

وقال واعظي "وقعنا اتفاقات مع ثلاث جامعات ومعاهد بحثية لتطوير ترشيح ذكي، لمنع المواقع غير الأخلاقية والمنحرفة فقط، لكنه يسمح بالدخول للصفحات الأخرى". لكنه لم يذكر أسماء الجامعات ولا المعاهد. ونقلت عنه وكالة مهر للأنباء قوله للصحافيين "الترشيح الذكي يستخدم لأهداف محددة فقط والمشروع تحت التجربة الآن."

ونفى في المقابل، صحة الشائعات بأن طهران ستبدأ ترشيح خدمة واتس آب للتراسل الفوري، والتي تمثل أحدث صيحة شبابية على الإنترنت.

يأتي هذا في وقت تشهد البلاد ارتفاعاً في استخدام الإنترنت لأسباب عديدة، منها أن كثيراً من الشبان الإيرانيين يتحولون إليها لتجنب حظر رسمي على المنتجات الثقافية الغربية. وتستخدم السلطات من حين لآخر المرشحات لحجب محتوى مواقع ذات شعبية، مثل: "تويتر" و"فيسبوك". وخفت الرقابة نوعاً ما منذ انتخاب الرئيس حسن روحاني العام الماضي، بناء على برنامج معتدل يبدو أن مبادرة "المرشح الذكي" تمثل انعكاساً له.