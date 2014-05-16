ألمانيا تفكك شبكة إيرانية لتهريب البشر

أعلنت السلطات الألمانية عن تفكيكها شبكة لتهريب البشر تقودها امرأة إيرانية تبلغ من العمر 67 عاما. ووفقا لإذاعة دويتشه- فيليه، فإن مدعي عام مدينة كليف على الحدود الألمانية- الهولندية، أصدر بيانا مشتركا مع الشرطة الفيدرالية الألمانية أعلن فيها عن تفكيك عصابة إيرانية- ألمانية لتهريب البشر.

وأضاف البيان أن هذه الشبكة كانت تروج لمعاملات السفر إلى ألمانيا عن طريق أوراق غير قانونية، وترأسها امرأة إيرانية تبلغ من العمر 67 عاما.

وعثرت الشرطة على الكثير من الأوراق والوثائق المزورة خلال تفتيشها لعدد من الشقق تعود للمتهمين في ولاية "نوردراين وستفالن" ومدينة فرانكفورت.

وتعمل شبكات تهريب البشر بشكل سري عادة، ولكن هذه الشبكة كانت تعمل بشكل علني عن طريق نشر الإعلانات التجارية في الصحف، حيث تعد الزبائن في إعلاناتها بأنها ستجلب الفيزا والإقامة المزورتين لهم عن طريق التلاعب بالأوراق والوثائق.

وفي غضون شهرين تقدم ما يقارب 25 شخصا بطلب الحصول على هذه الخدمات قبل أن تقوم الشرطة بعمليتها الأخيرة وإلقاء القبض على هذه العصابة.

هذا وصادرت الشرطة كميات كبيرة من الأوراق والوثائق والمستنسخات ومبالغ مالية ووصلات ذاكرة موصولة بأجهزة الكمبيوتر أثناء تفتيش شقق المتهمين.

وتقوم شرطة "كليف" حاليا بفحص وصلات الذاكرة لغرض إكمال التحقيقات مع المتهمين.

يذكر أن مدينة كليف الألمانية تقع في ولاية "نوردراين وستفالن" بالقرب من الحدود الهولندية، وعدد سكانها يقارب 48 ألف نسمة.