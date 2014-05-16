إيران: المفاوضات النووية تتقدم لكنها صعبة

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن المفاوضات التي بدأت، الثلاثاء، بين إيران والدول الست الكبرى حول الملف النووي تتقدم لكنها "صعبة".

ونقلت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية عن عراقجي المتواجد في فيينا، قوله: "إن الأجواء جيدة، والمفاوضات تتقدم في أجواء من حسن النية، لكنها تتقدم بصعوبة كبيرة، وببطء شديد".

ويستأنف المفاوضون عن إيران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا)، المفاوضات، الجمعة، سعيا للتوصل إلى اتفاق نهائي حول مسألة البرنامج النووي الإيراني.

وكتب المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، مايكل مان، في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن "كاثرين آشتون أجرت محادثات مفصلة هذا المساء (الخميس) مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، وستستأنف هذه المحادثات الجمعة".

ومن المفترض أن يباشر الطرفان صياغة اتفاق نهائي يضمن الطابع السلمي لبرنامج طهران النووي ويسمح برفع كل العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد.

ونص اتفاق مرحلي أبرم بين الدول الست وإيران في نهاية نوفمبر 2013 في جنيف، على تجميد بعض أنشطة البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع قسم من العقوبات المفروضة على إيران.