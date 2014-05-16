إيران: محادثات النووي "بنّاءة" لكنها لم تتقدم

قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة إنه لم يحدث تقدم خلال المحادثات مع القوى الكبرى من أجل تجاوز الخلافات بشأن برنامج طهران النووي.

وأضاف عراقجي للصحفيين في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا "المحادثات كانت جادة وبناءة لكن لم يتحقق أي تقدم"، وأضاف "لم نصل إلى النقطة التي نبدأ منها صياغة الاتفاق النهائي."

وقبل ذلك، عبّر مسؤول أميركي كبير الجمعة عن قلقه لعدم إحراز تقدم في المفاوضات بين القوى العالمية الست وإيران بشأن برنامج طهران النووي المثير للجدل.

وكان المسؤول الأميركي يتحدث في اليوم الأخير المتوقع لجولة المحادثات المستمرة منذ 13 مايو وحتى الجمعة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "كانت المحادثات بطيئة وصعبة.. لا تزال هناك فجوات كبيرة. لا تزال إيران بحاجة لاتخاذ بعض القرارات الصعبة. نشعر بقلق لعدم إحراز تقدم ولأن الوقت ضيق".

ومحادثات هذا الأسبوع هي الجولة الرابعة للمفاوضات بين إيران والقوى العالمية، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا. وتهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق طويل الأمد بحلول 20 يوليو تموز.

وتريد القوى العالمية أن تقلص إيران تخصيب اليورانيوم وغيره من الأنشطة النووية الحساسة لمنعها من تحقيق القدرة على إنتاج قنابل نووية.

وتنفي إيران اتهامات بأنها تسعى سرا لتطوير الوسائل والخبرة لتجميع مثل هذه الأسلحة، وتقول إن برنامجها للطاقة النووية برنامج مدني فقط.