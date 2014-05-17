إيران: الرياض وطهران ستعيدان الاستقرار للمنطقة

أعلن حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير خارجية إيران أن طهران والرياض قادرتان على إعادة استقرار المنطقة، وذلك في تعليق على دعوة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل لنظيره الإيراني.

وأشار عبد اللهيان إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى السعودية تحتاج إلى تحضيرات، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم السبت.

وأكد، من جهة أخرى، أن حل المشاكل في المنطقة على رأس جدول أعمال البلدين، وأن طهران والرياض تملكان القدرة على إعادة الاستقرار في المنطقة، مشددا على أن السعودية تلعب دورا مهما في العالم الإسلامي، حسبما نقلت وكالة فارس للأنباء.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه وجه دعوة إلى نظيره الإيراني ظريف لزيارة الرياض، مضيفا أن بلاده مستعدة لاستقبال الوزير في أي وقت يراه مناسبا، وأن بلاده مستعدة للتفاوض مع إيران حول قضايا المنطقة.