جائزة كورية لحقوق الإنسان تمنح لآلاف المعدمين بإيران

منحت "جائزة غوانغجو لحقوق الإنسان" في كوريا الجنوبية هذا العام لآلاف سجناء الرأي الذين تم إعدامهم في السجون الإيرانية، بأمر من آية الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية في غيران.

وتسلمت الجائزة بروين ميلاني، والدة إحدى الضحايا، نيابة عن أمهات الضحايا الذين أعدموا ودفنوا في مقبرة "خاوران". وأوضحت ميلاني أنها حضرت إلى كوريا الجنوبية نظرا لتمكّنها من التحدث باللغة الإنجليزية.

وكشفت أن والدات المعدمين "كن ينتظرن أن يأتي يوم ويسمع العالم بما جرى مع أبنائهن، ولكن الكثير منهن فارقن الحياة ولم يرين هذه اللحظة".

يذكر أن آلاف السجناء السياسيين الإيرانيين أعدموا بشكل جماعي خلال 3 أيام، وذلك رغم قضاء فترة عقوبتهم كاملة في السجون عام 1988، وكان هؤلاء ينتمون إلى تنظيمات يسارية ومنظمة مجاهدي خلق المعارضة، إضافة إلى أعداد كبيرة من أبناء القوميات غير الفارسية.

ولم يتم الكشف عن هذه المجزرة إلا بعد مرور سنوات على وقوعها، ففي نهاية التسعينات قامت منظمة مجاهدي خلق بالكشف عن مكان المقبرة للرأي العام الإيراني والعالمي. وعرفت المنظمة بتفاصيل المجزرة من خلال وثائق وصور سرية لجثامين المعدومين حصلت عليها.

وصدرت الأوامر بتصفية هؤلاء السجناء السياسيين تحت ذريعة "عدم إعلانهم التوبة"، وذلك استنادا إلى فتوى من الخميني قال فيها إن "من يصر على الفتنة يجوز إعدامه".

وأثارت مجزرة الإعدامات الجماعية في نهاية الثمانيات جدلا واسعا خفيا وخلافات بين أركان نظام الجمهورية الإسلامية، إلى درجة أنها أدت إلى إقالة آية الله حسين علي منتظري، الذي كان يشغل نائب المرشد الأعلى آنذاك، فاستقال من منصبه قائلاً للخميني: "سرت معك حتى شفى حفرة نار جهنم، ولكنني لا أرب بالدخول معك في جهنم". وبعد إقالته بقي منتظري محتجزا في بيته تحت الإقامة الجبرية حتى توفي قبل سنوات.

أما قضية خاوران والإعدامات الجماعية فما زالت تطرح بقوة في الأوساط السياسية الإيرانية المعارضة وبعض القوى داخل النظام من أجل معرفة فاعليها ومحاسبة مرتكبيها، لكنها لم تلق تجاوبا من أي من مسؤولي النظام لحد الآن.

وفي اتصال مع "العربية.نت"، أوضحت شادي صدر، المحامية وناشطة حقوق الإنسان ومديرة مركز "العدالة لإيران" في لندن، أن المركز أجرى مقابلات مع ذوي بعض الشهود، من سجينات سابقات وبعض عائلات النساء المعدومات، أكدوا خلالها "اغتصاب الفتيات البكر قبل تنفيذ الإعدام، وذلك لأن الشرع حسب الفقه الشيعي لا يجيز إعدام المرأة البكر"، حسب تأكيد صدر.

وأكدت أن "مسؤولي الأمن والقضاء كانوا يقدمون على فض بكارة هؤلاء الفتيات بالقوة من خلال الاعتداء عليهن في زنزاناتهن الانفرادية، وبعدها يتم تنفيذ الإعدام بحقهن".

أما الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان، منصورة بهكيش، والتي تقيم في إيران وفقدت 7 من أفراد أسرتها في مجزرة خاوران، فقالت للحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران: "أنا وبقية من فقدوا أحباءهم في مجزرة الثمانينات كنا فقط نريد أن نعرف أين تم دفن أبنائنا؟ ماذا كانت وصاياهم؟ ولماذا أعدموا أساسا؟ بعد كل هذه السنين لا يتم السماح لنا بالذهاب إلى قبورهم، ومازالت السلطات تعاملنا بقسوة، وتهددنا بهدف منعنا من الذهاب لقبور أحبائنا".

وأضافت بهكيش بغصة: "في عيد النوروز لم يسمحوا لنا بدخول مقبرة خاوران. أحد الضباط كان يرتدي الزي المدني أخذ مني باقة الورد التي أحضرتها للمقبرة ودعسها تحت رجليه".

يذكر أن "جائزة غوانغجو" تمنح في 18 مايو من كل عام في ذكرى الانتفاضة الديمقراطية الشعبية عام 1980 في غوانغجو ضد الحكم العسكري لـ"تشون دو هوان" في كوريا الجنوبية.

وقالت لجنة منح الجائزة في بيان لها: "مجموعة أمهات خاوران تطالب بالتحقيق في مجزرة خاوران التي حدثت في الثمانينات، ومحاسبة جميع مرتكبي أعمال القتل والإعدام والتعذيب في سجون الجمهورية الإسلامية".