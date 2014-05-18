ظريف: اتفاق نهائي حول نووي إيران لا يزال ممكناً

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، أن التوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني بين طهران والقوى العظمى لا يزال "ممكنا" برغم جولة المحادثات الصعبة الأسبوع الحالي.

وكتب ظريف على موقع "تويتر" أن "الاتفاق ممكن، ولكن يجب أن تزول الأوهام. ينبغي عدم تفويت الفرصة مرة أخرى مثل 2005".

والجمعة الماضية، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لم يحدث تقدم خلال المحادثات مع القوى الكبرى من أجل تجاوز الخلافات بشأن برنامج طهران النووي.

وأضاف عراقجي للصحافيين في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا المنعقدة في فيينا، إن "المحادثات كانت جادة وبناءة لكن لم يتحقق أي تقدم"، وأضاف: "لم نصل إلى النقطة التي نبدأ منها صياغة الاتفاق النهائي".

كما عبّر مسؤول أميركي كبير عن قلقه لعدم إحراز تقدم في المفاوضات بين الغرب وإيران، والتي امتدت من الثلاثاء الماضي إلى الجمعة.