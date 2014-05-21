إيران.. فيديو غنائي يزج بـ6 أشخاص في السجن

أعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال 6 إيرانيين؛ لاشتراكهم في تصوير فيديو يؤدون فيه أغنية "happy" لفاريل وليامز، وذلك بتهمة "خدش الحياء العام". ويظهر هذا الفيديو المنشور على موقع "يوتيوب" ثلاثة رجال وثلاث نساء غير محجبات يغنون ويرقصون في الشوارع وعلى أسطح مبانٍ في طهران على موسيقى مغني البوب الأميركي صاحب أغنية "هابي" التي تلقى رواجاً كبيراً حول العالم. وتم نشر عدد كبير من التسجيلات المصورة التي استخدمت فيها هذه الأغنية في بلدان عدة.

إلا أن هذا التسجيل المصور أثار احتجاجاً في أوساط المحافظين الإيرانيين، الذين اعتبروا أن هذا النوع من التسجيلات يجسد انحرافاً عن القيم الإسلامية خصوصاً لدى الشبان لصالح أسلوب حياة غربي الطابع.

في المقابل، أكد قائد شرطة طهران حسين ساجدينيا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الطالبية (ايسنا) أنه "بعد (نشر) مقطع فاحش تسبب بخدش الحياء العام على الإنترنت، قررت الشرطة تحديد هوية المشاركين في هذا المقطع". وأضاف المسؤول أن التحقيق أوكل إلى الشرطة ووزارة الاستخبارات التي تعمل بالتنسيق مع السلطة القضائية.

إلى ذلك، أوضح ساجدينا أن "ثلاثة رجال وثلاث نساء اعتقلوا" و"أقروا بجريمتهم"، مشيراً إلى أن الفيديو نشر على الإنترنت من دون موافقة الأشخاص الذين ظهروا فيه على يد ثنائي عمد إلى خداعهم.

تأتي هذه الحادثة في وقت عادت مسألة الحريات العامة وحقوق النساء إلى صلب النقاشات منذ انتخاب حسن روحاني رئيساً لإيران في يونيو 2013.