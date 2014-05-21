ربع مليون يورو من الكويت لمراقبة أنشطة إيران النووية

سلمت سفارة دولة الكويت لدى النمسا تبرعا ماليا قدره 250 ألف يورو إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمساهمة في دعم أنشطتها الخاصة بالرصد والتحقق في إيران، وذلك بموجب خطة العمل المشتركة التي تم التوصل إليها في 24 نوفمبر الماضي بين مجموعة (5+1) وإيران، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال سفير الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية، صادق معرفي، في تصريح، اليوم الأربعاء، إنه التقى المدير العام للوكالة الدولية، يوكيا أمانو، الليلة الماضية، وسلمه المبلغ الذي يأتي استجابة لنداء وجهته الوكالة لتوفير ميزانية خاصة لأنشطتها الخاصة بإيران قيمتها 5.5 مليون يورو.

وأضاف أن الكويت قدمت هذه المساهمة الطوعية إيمانا بالدور الذي تقوم به الوكالة في الرقابة والتفتيش بالدول التي لديها منشآت نووية بهدف تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والحد من التسلح.

وأوضح أنه سلم المدير العام للوكالة الدولية دعوة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، لزيارة الكويت بهدف بحث تعزيز التعاون المشترك مع الوكالة.

وذكر السفير معرفي أنه بحث مع أمانو سبل تعزيز ودعم التعاون بين الوكالة ودولة الكويت في جميع المجالات ذات الصلة بعمل الوكالة، ومنها تطورات برنامج إيران النووي.

وأكد حرص بلاده على إنهاء هذا الملف الذي يشغل دولة المنطقة والمجتمع الدولي، إضافة إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.