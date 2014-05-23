إيران تحظر تطبيق الصور الشهير "إنستغرام"

أعلنت السلطات القضائية في إيران حظر خدمة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وفق مصدر مطلع حسب ما نقلته وكالة مهر للأنباء.

وتأتي الخطوة، التي سبقتها خطوات مماثلة تجاه فيسبوك وتويتر، في إطار الصراع الدائر بين الحكومة والقضاء الإيراني حول حرية استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في إيران.

وعلى الصعيد نفسه هاجم صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية في إيران، في تصريح له قرار الرئيس الإيراني حسن روحاني بتعطيل مشروع قانون حظر واتساب، رافضا تصريحات روحاني الأخيرة حول حرية استخدام الإنترنت.

ويتهم القضاء الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، الرئيس روحاني بانتهاك القانون في إصداره للقرار الأخير القاضي بفتح المجال أمام استخدام واتساب.

ونظراً لسيطرة القضاء ورقابته على وسائل الإعلام، يخشى المراقبون في إيران في أن يؤثر هذا الصراع على محاولات الحكومة الجديدة لإيجاد حرية نسبية في استخدام الإنترنت.

ورغم الدعم الشعبي الكبير الذي يحظى به حسن روحاني من قطاعات واسعة من الإيرانيين على رأسهم الطلبة والشباب، إلا أن هناك تذمراً من عجز روحاني عن إتاحة الحريات الفردية والاجتماعية ورفع الحظر عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.

ورغم الحجب المفروض على مواقع التواصل الاجتماعي، كان الرئيس الإيراني قد دعا المواطنين الإيرانيين إلى المشاركة في شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، الأمر الذي دفع التلفزيون الإيراني، الذي يهيمن عليه اليمين أيضا، إلى قطع البث المباشر للكلمة السبت الماضي.

ويطالب مسؤولون في الحكومة الجديدة برفع الحظر عن كافة مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها متاحة لكثير من أصحاب النفوذ والسلطة، بينما لا تزال محظورة على قطاعات واسعة من الشعب.