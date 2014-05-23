بعد قبلتها في "كان".. مطالبات بجلد الممثلة الإيرانية

قدمت خمسون طالبة من "طالبات حزب الله إيران"، كما أطلقن على أنفسهن، شكوى قضائية ضد الممثلة الإيرانية الشهيرة ليلى حاتمي، بسبب مصافحتها وتقبيلها جيل جاكوب مدير مهرجان "كان" السينمائي، والذي يبلغ 84 من العمر. واعتبرن أن الممثلة حاتمي قامت بعمل مهين ووقح، يجرح المشاعر الدينية للمتدينين في إيران.

ووفقاً لوكالة أنباء حزب الله الإيراني فإن الطالبات رفعن الشكوى لرئاسة الشعبة الرابعة لمحكمة الثقافة والإعلام.

يُذكر أن قضية القبلة أثيرت عندما هاجمتها صحيفة "كيهان" اليمنية المتطرفة التي يديرها حسين شريعتمداري، مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي. واعتبرت الصحيفة تصرف الممثلة الإيرانية الشهيرة في مهرجان "كان" أنه يشكل إهانة للتقاليد الوطنية، واصفة حاتمي بأنها ممثلة "غير ناجحة" للثقافة الإيرانية.

وشاركت ليلى حاتمي في لجنة تحكيم المهرجان إلى جانب نجوم عالميين. وهي من موالید 1972، ودرست هندسة الكهرباء في سويسرا، كما درست الأدب الفرنسي الحديث في نفس البلد. وقد شاركت حاتمي في لجان تحكيم العديد من المهرجانات، منها مهرجان دبي للفيلم القصير 2001، ومهرجان مراكش الدولي عام 2011، ومهرجان روما السينمائي الدولي السابع عام 2012.

وطالبت طالبات حزب الله في شكواهن بأن يتم تطبيق حكم الجلد والسجن من عام إلى 10 أعوام بحق الممثلة، لأنها قبّلت رجلاً أجنبياً، حسب تعبيرهن.