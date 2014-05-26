إيران: القوى العالمية تطلب الكثير بالمحادثات النووية

قالت إيران، اليوم الاثنين، إن القوى العالمية تطلب "الكثير" في المفاوضات التي تهدف للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بحلول يوليو، لكن العقبات يمكن تجاوزها.

ولم تحرز طهران والقوى العالمية الست تقدماً يذكر في أحدث جولة من المحادثات في وقت سابق من هذا الشهر في فيينا، مما أثار الشكوك بشأن فرص حدوث انفراج بحلول 20 يوليو.

وقبل أن يبدأ زيارة لتركيا لإجراء محادثات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، تتناول سبل دفع المفاوضات قدماً، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف في طهران، إن التوصل إلى تسوية مازال ممكناً رغم الصعوبات.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن ظريف قوله، اليوم الاثنين: "يجب أن يكفوا عن طلب الكثير. لدينا خط أحمر، وهم يريدون أيضاً ضمانات بأن برنامجنا النووي سيظل سلمياً دائماً.

وأضاف: "أشعر أن الواقعية التي أحيتها أحدث جولة من المحادثات ستقربنا من الحل. قد نتمكن من إزالة عقبة أو اثنتين من العقبات السابقة، أو نواجه عقبات جديدة. وعلى أية حال يجب أن نبذل جهدا لاجتياز هذه المرحلة".

وتعتبر إيران أن تخصيب اليورانيوم خط أحمر، لكن مستويات التخصيب قابلة للتفاوض. ويستخدم اليورانيوم المخصب في محطات توليد الكهرباء، لكنه يمكن أن يستخدم في صنع القنابل الذرية إذا جرى تخصيبه لمستوى أعلى.

وتشتبه القوى الغربية بأن البرنامج النووي المدني السلمي المعلن ستخفي الجمهورية الإسلامية وراءه سعيها لامتلاك قدرة تسليحية، وتنفي إيران هذا، لكنها دأبت على إخفاء أنشطتها عن المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة.

وتريد القوى الدولية من إيران أن توافق على تقليص أنشطة التخصيب وأنشطة نووية أخرى، وتقبل بعمليات تفتيش أكثر صرامة تقوم بها الأمم المتحدة لحرمانها من أي قدرة على صنع قنابل ذرية في فترة زمنية قصيرة، وذلك مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وقال ظريف إن القوى العالمية يجب أن تكف عن ممارسة ضغوط إضافية على الجمهورية الإسلامية لإجبارها على تقديم تنازلات.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن ظريف قوله: "العقوبات لم تفدهم بشيء سوى أننا صنعنا 19 ألف جهاز للطرد المركزي".

ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة الخارجية لم تذكر اسمه قوله، إن ظريف سيجتمع بآشتون في اسطنبول على مدى يومين، "لمناقشة سبل دفع المحادثات قدماً"، قبل أن تبدأ الجولة المقبلة من المفاوضات في يونيو في فيينا. وقالت إيران والولايات المتحدة إن الجولة الأخيرة من المحادثات كانت بطيئة وصعبة.

ومن الممكن مد اتفاق مؤقت توصلت إليه إيران والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا في نوفمبر لستة شهور أخرى إذا فشل الجانبان في التوصل لتسوية طويلة الأمد بحلول 20 يوليو، لكن إيران حريصة على التوصل إلى حل سريع للصراع.

وقال ظريف: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق (بحلول الموعد النهائي في يوليو) فمازال أمامنا ستة شهور أخرى، لكن هدفنا هو الوصول إلى نتيجة في غضون هذين الشهرين".

وتريد إيران استراحة من عقوبات اقتصادية صارمة فرضت عليها بسبب أنشطتها النووية حتى يستطيع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الوفاء بتعهد قطعه أثناء الحملة الانتخابية العام الماضي بإخراج إيران من عزلتها الدولية.