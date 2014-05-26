كيري يدعو طهران للإفراج عن أميركي معتقل في سجونها

دعا وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الاثنين، الحكومة الإيرانية إلى الإفراج عن أمير حكمتي المارينز السابق المسجون "ظلما" في إيران منذ نحو ثلاث سنوات.

وقال كيري "حكمتي أمضى نحو 3 سنوات في سجن إيراني بسبب اتهامات غير صحيحة بالتجسس، نحن قلقون جدا بشأن حالته الصحية في السجن"، مذكرا بأنه تم توقيفه حين كان يزور أسرته.

وأمير حكمتي أوقف في أغسطس 2011، وأدين بتهمة التجسس لمصلحة المخابرات المركزية الأميركية رغم نفي واشنطن.

وحكم عليه بالإعدام في يناير 2012، لكن ألغي الحكم بعد شهرين من ذلك من قبل المحكمة العليا الإيرانية التي حكمت عليه في الآونة الأخيرة بالسجن عشر سنوات.

وأضاف كيري لمناسبة إحياء ذكرى ضحايا الحروب والنزاعات "ميموريال داي" في الولايات المتحدة، وهو يوم عطلة "إن أسرة حكيمي في الولايات المتحدة تتألم لغيابه منذ فترة طويلة، نحن نطلب باحترام من حكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تفرج عنه ليعود إلى أسرته في الولايات المتحدة".

وتجمع مدافعون وأفراد من أسرة الجندي المسجون الاثنين أمام البيت الأبيض للمطالبة بالإفراج عنه.

وولد أمير حكمتي في الولايات المتحدة لأبوين إيرانيين، وخدم في البحرية الأميركية قبل أن يعمل مترجما.