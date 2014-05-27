إيران للغرب: لا ترضخوا لضغوط دخلاء على الملف النووي

حضت إيران الدول الست الثلاثاء، على عدم الرضوخ لأي ضغوط من أطراف ثالثة غير مشاركة مباشرة في المفاوضات حول ملفها النووي، في إشارة واضحة الى إسرائيل.

كما دعا وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى "الجدية والواقعية" في جولة المفاوضات الجديدة بين إيران والدول الست التي تبدأ في 16 حزيران/يونيو في فيينا، وذلك في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بعد محادثات مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون.

وكانت إيران قد صرحت الاثنين، أن القوى العالمية تطلب "الكثير" في المفاوضات التي تهدف للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بحلول يوليو، لكن العقبات يمكن تجاوزها.

ولم تحرز طهران والقوى العالمية الست تقدماً يذكر في أحدث جولة من المحادثات في وقت سابق من هذا الشهر في فيينا، مما أثار الشكوك بشأن فرص حدوث انفراج بحلول 20 يوليو.