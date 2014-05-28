أب إيراني يذبح ابنته بعد القبض عليها من شرطة الآداب

قام رجل بذبح ابنته البالغة 18 عاماً بسبب اعتقالها من قبل شرطة الآداب الإيرانية في مدينة كنغاور الواقعة في محافظة كرمنشاه غرب إيران.

ونقلت الصحافة الإيرانية يوم السبت الماضي خبر مقتل الفتاة التي تدعى "عاطفة نويدي" وهي طالبة في المرحلة الثانوية، بعد أن أطلق سراحها من قبل شرطة الآداب التي كانت تحتجزها بتهمة علاقة غرامية مع أحد الشبان.

وأوقفت الشرطة كرم نويدي والد الفتاة بعد أن علمت بأمر مقتل ابنته.

وتضيف الأخبار الواردة بأن والدة الفتاة، قد تم إسعافها إلى المستشفى بسبب تعرضها لخمس طعنات بالسكين من قبل زوجها، بعدما حاولت إنقاذ ابنتهما من يديه دون جدوى.

ويهدد الأب بذبح ابنته الثانية البالغة من العمر 16 عاما وهي الأخرى طالبة ثانوية أيضا، في حال أطلق سراحه.

وتقع مدينة كنغاور غرب إيران وتقطنها أغلبية كردية من أتباع مذهب اليارسان وهم من الشيعة العلويين.

ووفق تقرير لمنظمة فإن أغلب جرائم الشرف فإن غالبية جرائم الشرف تقع في الأقاليم التي تقطنها القوميات غير الفارسية ككردستان وبلوشستان وعربستان (الأهواز).

وكان مصطفائي، مساعد القسم الجنائي في المباحث الإيرانية، قد صرح في وقت سابق، بأن نسبة 15% من حالات القتل خلال العام الماضي في إيران كانت من ضمن جرائم الشرف، وأغلبها تحدث بسبب الشك غير المبرر بارتكاب الفتيات أو النساء أفعالا يعتبرها المجتمع مخلة بالشرف.

يذكر أن المادة 22 من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني تنص على إعفاء الأب والجد من العقوبة عند ارتكاب القتل، أما المادة 630 فتعطي للزوج الذي يضبط زوجته متلبسة بالزنا الحق بقتلها وتعفيه من القصاص. وتطالب منظمات نسائية إيرانية بتعديل المادتين أو شطبهما من قانون العقوبات الإسلامي.



