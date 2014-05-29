أول وفاة بفيروس كورونا في إيران

سجلت إيران أول وفاة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية من أصل سبع إصابات بفيروس كورونا المسبب للمرض، كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، الخميس، نقلا عن مسؤولين في مجال الصحة.

وقالت المصادر إن المرأة توفيت عن 53 عاما، وكانت في المستشفى في محافظة كرمان الجنوبية مع شقيقتها التي شفيت. وكانت وزارة الصحة أعلنت، الأربعاء، عن إصابتهما بالمرض.

وسجلت الإصابات السبع بالمرض في محافظة كرمان، كما أفاد مسؤول محلي في المجال الصحي لوكالة مهر للأنباء.

وقال مدير مركز مراقبة الأمراض السارية في وزارة الصحة محمد مهدي غويا: "إن المرأة توفيت رغم كل الجهود التي بذلها الطاقم الطبي لإنقاذها"، وأفاد المسؤول بأن شقيقتها شفيت وغادرت المستشفى.

وقال المسؤولون إن العدوى انتقلت إلى المرأتين داخل المستشفى من رجل عائد من السعودية. ويتوجه نحو 900 ألف إيراني إلى السعودية لأداء الحج والعمرة، ويتوقع ارتفاع عدد الزوار الإيرانيين خلال شهر رمضان.

وتوفي 187 شخصا بالفيروس في السعودية التي ظهر فيها المرض لأول مرة في 2012.

ويخضع كل العائدين من السعودية للفحص الطبي، وتخضع الحالات المشتبه بها للمراقبة لأسبوعين.