استقالة مساعد وزير الداخلية الإيراني

قدم كاظم مير ولد، المساعد السياسي لوزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، استقالته، اليوم الخميس، بسبب ما وصفها بـ"خلافات مع وزير الداخلية".

ووفق تقرير لجريدة "اعتماد"، فإن أهم الخلافات تدور حول تغييرات طالت كلا من المدير العام للشؤون السياسية، ومدير عام شؤون الانتخابات، ومدير عام التقسيمات الإدارية في وزارة الداخلية الإيرانية.

وقال أحد المقربين لمير ولد، طلب عدم الكشف عن اسمه، "إن استقالة المساعد السياسي أصبحت محسومة".

وأضاف المصدر الذي كان بدوره من المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية "إن خلافات كاظم مير ولد مع الوزارة بدأت منذ بدء عمل الحكومة الجديدة التي رفعت شعار الاعتدال والاستجابة لمطالب الناس، الأمر الذي لم يرق لمير ولد، حيث أعرب الأخير عن عدم رغبته في مواصلة عمله كمساعد سياسي للوزارة".

ووفقا لهذا التقرير، فإن حسين علي أميري وعلي أصغر أحمدي، هما الشخصيتان البديلتان لشغل منصب المساعد السياسيي لوزارة الداخلية بدل مير ولد.

وتقول صحيفة "اعتماد"، إن هذه التطورات تأتي بعد انتقادات واسعة وُجهت لأداء الوزارة من قبل الإصلاحيين الذين يعتقدون أن وزارة الداخلية، بحكم أهميتها، تستطيع أن تلعب دورا أساسيا في سبيل إحداث الانفتاح السياسي والاجتماعي والمدني في البلاد.

وتأتي هذه التغييرات في وزارة الداخلية الإيرانية في سياق محاولة حكومة روحاني تشكيل حكومة معتدلة وتغيير العناصر المتشددة والمتنفذة في الوزارات من القوى اليمينية، واستبدالهم بشخصيات من الإصلاحيين أو المعتدلين المؤيدين لنهج روحاني.