إيران تتلقى دعوة لزيارة السعودية

أكدت إيران أنها تلقت دعوة "ودية" من السعودية لزيارة قريبة لوزير خارجيتها محمد جواد ظريف، في إطار منظمة التعاون الإسلامي، على ما أوردت وسائل الإعلام الخميس.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل صرح في مايو أن المملكة على استعداد "للتفاوض" مع جارتها إيران من أجل تحسين العلاقات بين الرياض وطهران.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في تصريح أوردته صحيفة اعتماد الإصلاحية "إن إيران تلقت الدعوة الودية من وزير الخارجية السعودي"، للتوجه إلى اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد في 18 و19 يونيو في جدة.

وكثف الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني "رسائل الأخوة" إلى الدول العربية في الخليج منذ انتخابه في يونيو 2013.

وكرر الرسالة نفسها في مارس الماضي أثناء زيارة إلى سلطنة عمان التي تقيم تقليديا علاقات طيبة مع طهران.

وفي ديسمبر أطلق ظريف حملة تودد تجاه جيران إيران العرب في إطار جولة شملت أربع دول في المنطقة.

ويسود التوتر العلاقات بين البلدين منذ قيام الثورة الإسلامية في طهران العام 1979 لكنه تفاقم في الأعوام الماضية، بسبب النزاع في سوريا خصوصاً.

وبالإضافة إلى أن طهران تدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فإنها تعتبر الداعم الرئيسي لحزب الله الشيعي اللبناني الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام السوري ضد المعارضين المسلحين.

وفضلاً عن الملفين النووي والسوري، لا تنظر السعودية بعين الرضى إلى ما تصفه بأنه "تدخلات" لإيران في البحرين والعراق واليمن المحاذية كلها للمملكة من الشرق والشمال والجنوب.