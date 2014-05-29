توقيف صحافية مقربة من الإصلاحيين في إيران

أوقفت السلطات القضائية في إيران الصحافية صبا أزربيك، التي تتعاون مع عدة صحف مقربة من الإصلاحيين، لسبب مجهول، وفق ما نقلت صحيفة "شرق" اليومية.

وكتبت الصحيفة الإصلاحية أن "صبا أزربيك أوقفت البارحة (الأربعاء) صباحا في منزلها"، مشيرة إلى أن توقيفها جاء تنفيذا لأمر قضائي، أما السبب فلايزال مجهولا.

وتغطي أزربيك أخبار البرلمان لصحف عدة، من بينها صحيفة "اعتماد" الإصلاحية الشهيرة.

وفي يناير 2013، كانت بين 18 صحافيا يعملون لصالح وسائل إعلام إصلاحية تم إيقافهم من قبل قوات الأمن، واتهامهم بالتعاون مع إعلام "معاد للثورة" ومقره في الخارج.

وتبث وسائل الإعلام الخارجية تلك برامجها باللغة الفارسية، مثل "بي بي سي" و"صوت أميركا" وراديو "فاردا"، وتتهمها السلطات الإيرانية بالضلوع في "مؤامرة" غربية تهدف إلى زعزعة النظام الإيراني.

ودعا الرئيس المعتدل، حسن روحاني، الذي انتخب في يونيو 2013، إلى مزيد من الحرية في القضايا الثقافية والاجتماعية، خصوصا في ما يخص الإعلام، ولكنه يواجه معارضة السلطات القضائية، التي يسيطر عليها المحافظون، وهؤلاء ينتقدون دائما موقف الحكومة ويصنفونه بالليبرالي.

ومنذ وصوله إلى سدة الرسالة، أغلقت ثلاث صحف إصلاحية، فيما منعت مؤقتا من النشر صحيفة إصلاحية وأخرى محافظة.