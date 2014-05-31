جدل حول لجوء ضابط حدود إيراني إلى أميركا

أفادت وسائل إعلام إيرانية أن ضابط حرس الحدود الإيراني العريف "جمشيد دانائي فر" الذي كان مخطوفا كرهينة مع أربعة من جنوده على يد جيش حركة العدل البلوشية، قد طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة.

ولكن "ألن أير" المتحدث باسم الخارجية الأميركية لم يؤكد صحة الخبر قائلا: "سمعت الخبر من وسائل إعلام إيرانية ولكنني لا أعتبره موثوقاً".

وبالمقابل نفى عدد من المسؤولين الإيرانيين على رأسهم وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، صحة الأنباء التي تتحدث عن لجوء "دانائي فر".

وفي تصريح مشابه، نفى رئيس مركز الإعلام والعلاقات الدولية في وزارة الداخلية الإيرانية صحة الخبر، قائلا إن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية لم تؤيد ذلك.

وأضاف "روح الله جمعئي" يوم أمس الجمعة في حوار مع وكالة إيرنا الرسمية أنّ "إيران تحمل الحكومة الباكستانية مسؤولية تطورات هذه الملف، وأنّ وزارة الداخلية الإيرانية مازالت تتابع مصير دانائي فر" على حد قوله.

وفي سياق متصل، قال محافظ بلوشستان محمد مرزيه إن مصير الضابط ما زال مجهولاً ولا يعرف ما إذا ما كان على قيد الحياة حتى الآن.

وكانت حركة جيش العدل قد أطلقت سراح الجنود الإيرانيين الرهائن الأربعة الذين كانت قد اختطفتهم في9 من فبراير الماضي، في إقليم بلوشستان شرق إيران، للرد على إعدام 15 مواطناً من البلوش في مدينة جابهار، وطالبت الحركة بإطلاق سراح عدد من سجناء السنة مقابل الإفراج عن المختطفين.

وكانت حركة جيش العدل قد أعلنت في وقت سابق أن الضابط "دانائي فر" الذي لم يفرج عنه مع الجنود، قد تم إعدامه ردا على إعدام سجناء آخرين من البلوش في سجن زاهدان، ولكن السلطات الإيرانية وعائلة الضابط "دانائي فر" تنفيان أن يكون قد تم إعدامه.

وتقول حركة جيش العدل إن تأسيسها منذ عامين جاء من أجل "قتالها ضد القوات الإيرانية لاستعادة حقوق أهل السنة في البلد وتتهم السلطات الإيرانية بممارسة مخططات طائفية في الإقليم وباقي المناطق التي يقطنها السنة"، وفق ما يصدر في بياناتها الرسمية.

وكانت الحركة قد قتلت 14 من حرس الحدود في 27 أكتوبر 2013، وردّت إيران في حينها بإعدام 16 من السجناء البلوش، كما أعلنت الحركة عن إسقاط مروحية إيرانية في نوفمبر 2013، على الحدود مع باكستان.