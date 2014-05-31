مقتل 3 أشخاص وإنقاذ المئات بسبب الفيضانات في إيران

قتل ثلاثة أشخاص في فيضانات ضربت شمال شرق إيران، وتم إنقاذ 600 شخص آخرين، في منطقة مجاورة شهدت هطول أمطار غزيرة وانزلاقا للتربة، كما ذكرت وسائل الإعلام والهلال الأحمر الإيراني، اليوم السبت.

يذكر أن أمطارا غزيرة جداً هطلت في إيران هذا الأسبوع.

وفي محافظة خوراسان "لقيت ثلاث نساء حتفهن الجمعة"، كما أعلن المسؤول في خلية الأزمة، حجة علي شاينفار، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وفي الوقت نفسه، كان لابد من إنقاذ 600 شخص حاصرتهم الأمطار الغزيرة وانزلاق للتربة في محافظة غولستان، كما أعلن الهلال الأحمر الإيراني في بيان. وأوضح أن مساعدات غذائية قدمت لهم.

ومن جهته، أشار حاكم محافظة غولستان، حسن صديقلو، إلى أضرار قدرت في الوقت الحاضر بـ49 مليون دولار، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.