بالفيديو.. عاصفة رملية لا مثيل لها تثير الرعب بطهران

ضربت عاصفة شديدة بسرعة 100 كلم/الساعة العاصمة الإيرانية طهران بعد ظهر أمس الاثنين، تسببت في أضرار مادية وبشرية، وقطع الأشجار وإغلاق الطرق والشوارع. وأفادت وكالات الأنباء الإيرانية بأن ثلاثة قتلى و30 جريحاً، سقطوا في مناطق مختلفة من العاصمة الإيرانية، طهران.

وتسببت العاصفة بانهيار بعض المباني وكذلك وقوع حوادث اصطدام سيارات كثيرة في الشوارع، حيث تضررت أكثر من 20 سيارة وجُرح 8 أشخاص نتيجة اصطدام السيارات.

كما أفادت الأنباء بوصول العاصفة إلى مطار مهر آباد، مما تسبب في هبوط 4 طائرات خالية من الركاب. وخيّم الظلام على سماء العاصمة إثر العواصف الرملية وذرات الرمل الغزيرة في تمام الساعة الخامسة بعد الظهر، بالتوقيت المحلي. ومع هطول الأمطار الغزيرة بدأ الطوفان بتخفيف شدته، وتقلصت سحب الغبار والذرات الرملية شيئا فشيئا.

وقال محمد اصغري خبير الأرصاد الجوية في إيران: "ستشهد سماء العاصمة خلال الليالي التالية موجة من العواصف الرعدية والأمطار".

وكانت العاصفة قد بدأت الساعة الثانية بعد ظهر الاثنين من محافظة قزوين واتجهت نحو طهران بسرعة 20 مترا في الثانية.



