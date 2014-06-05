مسؤول إيراني: إسرائيل "كلب مسعور" وسنمحو تل أبيب

أكد أحمد خاتمي - نائب رئيس مجلس خبراء القيادة وإمام جمعة طهران - في كلمة له بمناسبة الذكرى 25 لوفاة مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية روح الله خميني وتعيين المرشد الحالي خليفة له، أكد أن بلاده "ستسوي تل أبيب وحيفا بالأرض" لو تعرضت لأي هجوم.

وأعرب خاتمي الذي كان يتحدث في مدينة "تربت حيدرية" بإقليم "خراسان رضوي" عن تشاؤمه حيال المفاوضات النووية بين إيران مجموعة 5+1، قائلاً: "بصراحة لا أرى أي نتيجة مرجوة من المفاوضات، ولكن علينا الاستمرار فيها حتى لا نمنح أميركا ذريعة لخلق أجواء معادية لنا أمام المجتمع الدولي، ولكي لا تتهم إيران بخرق القواعد".

وكشف أن أميركا ودول الغرب يصرون على مناقشة "القوة الصاروخية البالستية" الإيرانية قبل استكمال المفاوضات حول الملف النووي، موضحاً أنه من الضروري أن نمتلك هذه الصواريخ لمواجهة "كلبكم المسعور" الكيان الصهيوني الغاصب فإذا تعرضتم لنا قيد أنملة فسنسوي تل أبيب وحيفا بالأرض.

ثم تطرق خاتمي الذي يعد من أشد الموالين للمرشد الإيراني الأعلى إلى الثورة المصرية بعد أن كان وصف يوم الجمعة الماضي الرئيس المصري الجديد بالمصيبة، فقال: "الثورة المصرية تشكل درساً للثورة الإسلامية فحواه لو لم يقم أي شعب بصيانة ثورته فسيصاب بمصير الثورة المصرية، ويخضع لحكم الأجانب".

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قال هو الآخر في كلمة له اليوم الأربعاء بنفس المناسبة إن النظام الإيراني "له الكلمة الأولى في سياسات المنطقة"، مؤكداً أن النظام الإيراني يتصدى "للكيان (الإسرائيلي) الغاصب" وحده، في حين "يحظى هذا الكيان بدعم المستبدين في العالم"، مشدداً على أن "النظام الإيراني لن يساوم الظالم وسيبقى يدافع عن المظلومين".