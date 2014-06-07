لقاء أميركي إيراني يسبق مفاوضات فيينا النووية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين كباراً سيجتمعون في 9 و10 يونيو الحالي، قبل الجولة المقبلة من المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية الست.

وتشير مصادر إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى القضايا الإقليمية الأخرى وفي مقدمتها الوضع في سوريا ولبنان.

وسيرأس الوفد الأميركي بيل بيرنز، نائب وزير الخارجية الأميركي، الذي أدار المفاوضات السرية التي ساعدت في التوصل للاتفاق النووي المؤقت في 24 نوفمبر الماضي بين إيران والقوى الكبرى. وسيضم الفريق أيضاً كبيرة المفاوضين الأميركيين مع إيران، ويندي شيرمان، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية.

وأعلن أيضا أن محادثات بين إيران وروسيا تبدأ فور انتهاء المحادثات مع الجانب الأميركي.

ويأتي الاجتماع بعد أن واجهت أحدث جولة من المحادثات النووية بين إيران والقوى الست، التي جرت في فيينا الشهر الماضي، صعوبات مع تبادل الجانبين الاتهامات بتقديم مطالب غير واقعية في المفاوضات.

وتهدف هذه المفاوضات إلى الحد من برنامج طهران النووي في مقابل إنهاء العقوبات المفروضة على إيران.