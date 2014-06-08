روحاني آخر مسؤول إيراني يهنئ بشار الأسد

هنّأ الرئيس الإيراني حسن روحاني الرئيس السوري بشار الأسد بعد مرور 4 أيام على إعادة انتخاب الأخير بطريقة غير شرعية.

ووفقاً لوكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، فإن "الرئيس الإيراني حسن روحاني أرسل برقية تهنئة يبارك فيها للشعب السوري والرئيس بشار الأسد، نجاح العملية الانتخابية، وفوز بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية".

وخاطب روحاني في رسالته بشار الأسد قائلاً إن "نجاح الانتخابات الرئاسية في سوريا تعكس رغبة شعبكم المقاوم في الحضور في الساحة السياسية وتقرير مصيره".

وكان موقع "ديغربان" قد رصد، أمس السبت، رسائل وبرقيات التهنئة والتعازي للرئيس الإيراني إلى رؤساء الدول والحكومات المختلفة خلال الأيام الأخيرة، وقد لاحظ تأخر إرسال روحاني برقية تهنئة للرئيس السوري.

وأضاف الموقع أنه "من الملاحظ أن علي أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، هو الآخر لم يبارك بعد، إعادة انتخاب بشار الأسد".

يُذكر أن إيران أرسلت وفداً برلمانياً إلى سوريا، برئاسة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي علاء الدين بروجردي لمراقبة الانتخابات، وقد التقت هذه اللجنة ببشار الأسد وباركت فوزه.

وكان بعض المسؤولين الكبار في النظام الإيراني وقيادات عسكرية في الحرس الثوري قد عّبروا عن تهانيهم بمناسبة فوز الأسد بولاية ثالثة.