الجيش الإسرائيلي: يجب منع إيران بالقوة أو بغيرها

حذر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، مما وصفه بالتحديات والمخاطر التي تحيط بإسرائيل. وأضاف أن إيران لم تتخل عن سعيها لامتلاك قدرة نووية عسكرية، ويجب منعها من امتلاك هذه القدرة، سواء كان ذلك بالقوة أو بأي أسلوب آخر.

وكان غانتس قد حذر مؤخراً أن إسرائيل لن تتردد في العمل ضد أي تحرك لإيران.

يذكر أن البحرية الإسرائيلية كانت قد اعترضت مؤخراً سفينة في البحر الأحمر تحمل عشرات من الصواريخ المتطورة المصنوعة في سوريا أثناء توجهها من إيران إلى قطاع غزة.

وشدد غانتس على أن "جيش الدفاع الإسرائيلي ملتزم بالدفاع عن دولة إسرائيل، ولن ينتظر وقت الحرب فقط، وسيتصرف نيابة عن حكومة إسرائيل، وبتوجيه من وزارة الدفاع لاعتراض أي أعمال محتملة في أي يوم أو أي منطقة قدر استطاعتنا، ونبعد تلك التهديدات بقدر ما نستطيع".