بدء محادثات إيران والولايات المتحدة حول النووي

بدأ بعد ظهر الاثنين في جنيف اللقاء الثنائي بين إيران والولايات المتحدة بهدف التقدم في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، كما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية.

وهو اللقاء الرسمي الأول بين ممثلين أميركيين وإيرانيين خارج جلسات التفاوض مع القوى الست الكبرى (الويات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين وألمانيا) بشأن الملف النووي الإيراني. إلا أن لقاءات شبه رسمية بين الطرفين جرت في سلطنة عمان في 2013.

وأوضحت وسائل الإعلام الإيرانية أن هيلغا شميت مساعدة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون التي تتفاوض باسم مجموعة 5+1، حضرت هذا الاجتماع.

وصباح الاثنين، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي أن مشاورات أخرى مباشرة بين الوفدين قد تجري في وقت لاحق الاثنين.

والأحد أوضح عراقجي أن محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة أصبحت ضرورية، حيث إن "المفاوضات دخلت في مرحلة جدية"، وأن "القسم الأكبر من العقوبات فرضته الولايات المتحدة". وتهدف هذه المحادثات إلى الإعداد لجلسة التفاوض المقبلة مع مجموعة.