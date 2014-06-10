نواب يتهمون حكومة روحاني بتهديد الأمن القومي

في إطار الضغوط الداخلية التي تتعرض لها حكومة روحاني، من قبل اليمين المتشدد خلال الفترة الأخيرة، اتهم 42 نائباً يمينياً في مجلس الشورى الإيراني حكومة روحاني بتهديد وإضعاف الأمن القومي للبلاد، متهمين وزارتي الاستخبارات والداخلية بالتقصير حول قضايا تتعلق بتهديد الأمن القومي.

وطالب هؤلاء النواب هيئة رئاسة المجلس يوم الأحد الماضي باستدعاء وزير الاستخبارات محمود علوي للمثول أمام المجلس لاستجوابه حول 21 سؤالاً تتعلق بقضايا الأمن القومي.

وقالت وكالة إيرنا الرسمية للأنباء إن لائحة الأسئلة الموجهة لوزير الاستخبارات تتعلق بسياسة الأمن الداخلي والخارجي لحكومة روحاني، والسياسة الثقافية، والترويج للتطبيع مع الولايات المتحدة، والشفافية بما يخص المفاوضات النووية، وإضعاف الأمن القومي.

وانتقد الموقعون "موقف مسؤولي الحكومة الغامض من إسرائيل، وعدم تأكيدهم على دعم المقاومة بشكل جدي"، كما جاء في لائحة الأسئلة الموجهة لوزير الاستخبارات.

واتهم النواب الحكومة "بتغيير كوادر مخلصة في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية واستبدالهم بعناصر غير ذات كفاءة"، على حد وصفهم.

وطالت الانتقادات أيضاً "تقصير الحكومة فيما يتعلق بعدم دعمها للمناورات الصاروخية للقوات المسلحة الإيرانية"، كما جاء في نص بيان الاستجواب.

وطالب المنتقدون وزير الاستخبارات بأن "يقوم بدوره كعضو في المجلس الأعلى للأمن القومي، وأن يشرح الإجراءات التي اتخذت، فيما يتعلق بدور المعارضة الإيرانية في الخارج ونشاطاتها التي تهدد الأمن القومي"، على حد تعبيرهم.

وفي معرض ردّه على هذه التهم الموجهة من قبل النواب الموقعين على هذه اللائحة في مجلس الشورى، قال محمود علوي، وزير الاستخبارات الإيراني، إن "قسماً كبيراً من هذه الأسئلة والتهم لا علاقة لها بعمل وزارة الاستخبارات".

وكان علوي قد صرح الأسبوع الماضي بأن "المرشد الأعلى قد اتخذ إجراءات قاسية ضد وسائل الإعلام التي تنشر الأكاذيب ضد الحكومة"، على حد زعمه.