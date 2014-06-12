روحاني: إيران "ستكافح العنف والإرهاب" في العراق

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، أن إيران "ستكافح عنف وإرهاب" المتمردين الجهاديين الذين شنوا هجوماً في شمال غرب العراق.

ولم يذكر روحاني تفاصيل عن التحركات التي قد تقوم بها إيران لدعم جارتها الشيعية التي سيطر مسلحو الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" على مناطق فيها.

وقال الرئيس الإيراني في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، إن المتمردين "يعتبرون أنفسهم مسلمين ويدعون إلى الجهاد"، مديناً "الأعمال الوحشية" التي ترتكبها "جماعة إرهابية ومتطرفة" ضد السكان.

وأكد روحاني الذي سيرأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن القومي الهيئة المكلفة تحديد سياسات الدفاع والأمن للجمهورية الإسلامية "من جهتنا، ستكافح الحكومة العنف والتطرف والإرهاب في المنطقة والعالم".