إيران: فشل الاتفاق مع الغرب يعني استئناف التخصيب

هدد نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، باستئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم في حال فشل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج بلاده النووي.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن عراقجي قوله، إن إيران قد تتوصل إلى اتفاق مع القوى العالمية قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك في 20 يوليو القادم.

وتوقع عراقجي بدء صياغة المقترحات النهائية الأسبوع القادم، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى الحكمة والمنطق للتغلب على الخلافات.

وأضاف: "إيران ستعود إلى التخصيب بنسبة 20% إذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق. الفشل في الوصول لاتفاق سيكون كارثة على الجميع".