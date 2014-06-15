إيران: نعارض كل تدخل عسكري أجنبي في العراق

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، اليوم الأحد، أن إيران تعارض "كل تدخل عسكري أجنبي" في العراق، وذلك غداة إرسال حاملة طائرات أميركية إلى الخليج.

وقالت أفخم، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الطلابية (ايسنا)، إن العراق "لديه القدرة والاستعداد اللازم لمكافحة الإرهاب والتطرف، وأي تحرك يمكن أن يعقد الوضع في العراق ليس في مصلحة هذا البلد والمنطقة".

وتستعد القوات العراقية لشن هجوم مضاد، وعززت إجراءات الدفاع عن بغداد بعد الهجوم المباغت الذي شنه المتطرفون في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ومسلحون آخرون، ما أتاح لهم السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد.

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن طهران مستعدة لمساعدة بغداد بدون أن تتدخل عسكريا.

ولم يستبعد روحاني أيضا تعاونا مع الولايات المتحدة إذا قررت واشنطن التدخل ضد الجهاديين في العراق. وقال: "إذا رأينا أن الولايات المتحدة تتحرك ضد المجموعات الإرهابية، فعندئذ يمكننا التفكير".

وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، الجمعة الماضي، أنه لن يرسل قوات برية إلى العراق لوقف هجوم المسلحين، لكنه سيبحث خيارات مختلفة أخرى "في الأيام المقبلة".

وأرسلت الولايات المتحدة حاملة الطائرات "يو اس اس جورج بوش" إلى الخليج بسبب الأزمة في العراق.