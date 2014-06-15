مؤتمر في هولندا لدعم قضية الأهواز العربية

عُقد مؤتمر أهوازي موسّع، على مدى يومي السبت والأحد 14و15 يونيو، تحت عنوان "إيران والأمن القومي العربي ودور القضية الأهوازية"، في مدينة لاهاي الهولندية، بحضور ما يقارب 130 شخصية من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين العرب وممثل عن الاتحاد الأوروبي.

وتحدث المشاركون حول سبل دعم نضال الشعب العربي الأهوازي، في سبيل رفع الظلم والاضطهاد والتمييز العنصري الممارس ضده، ودعمه من أجل كسب حريته وممارسة حقه في تقرير مصيره.

وتحدث راشد الفايد، ممثل تيار المستقبل اللبناني، قائلاً: "إن ما يعانيه أهلنا في الأهواز لا يقل ألماً عما يعانيه أهلنا في فلسطين، بفضل اضطهاده وطمس هويته وتغيير أسمائه ونهب ثرواته الطبيعية.. لابد من استراتيجية سياسية وإعلامية للقضية الأهوازية توجّه ليس للعالم العربي فحسب، بل إلى العالم كله".

وقال عبدالحكيم الشمري، النائب في البرلمان البحريني: "يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تقدم الدعم للشعب الأهوازي من أجل نيل حقوقه وحريته".

وأعلن جورج صبرة، رئيس المجلس الوطني السوري، عن تضامن الشعب السوري مع الشعب الأهوازي في نضاله من أجل الحرية، وقال: "إن ما يجمع نضال الشعبين السوري والأهوازي هو وحدة المسار والمصير".

وأضاف أنور مالك، الخبير الحقوقي الجزائري، في كلمته أنه "يجب على العرب أن يدعموا ثورة الشعب العربي الأهوازي وقضيته، التي هي قضية عربية عادلة".

وقال يعقوب حر، المتحدث الرسمي لـ"حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، التي نظّمت لهذا المؤتمر، في اتصال مع "العربية نت": "إن الهدف من إقامة هذا المؤتمر هو التعريف بالقضية الأهوازية وكسب الدعم العربي الرسمي والشعبي لنضال الشعب العربي الأهوازي، في سبيل نيل حقوقه وحريته، وكذلك بحث أهمية هذه القضية في الصراع الإيراني العربي".

وأصدر المؤتمر بيانه الختامي، الأحد، حيث خرج بتوصيات، أهمها تشكيل وفد من المشاركين العرب من أجل عقد لقاءات بجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لطرح القضية العربية الأهوازية".