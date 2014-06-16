لقاء إيراني أميركي رفيع هذا الأسبوع بشأن العراق

ذكرت "بي بي سي" العالمية، الاثنين، أن مسؤولاً أميركياً لم تكشف عن هويته كشف أن الولايات المتحدة الأميركية تأخذ بعين الاعتبار احتمال إجراء لقاء أميركي إيراني رفيع المستوى هذا الأسبوع لمناقشة الوضع السائد في العراق.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني لوّح قبل يومين بأن بلاده قد تتعاون مع أميركا بشأن الوضع العراقي قائلاً: "قد يقدم الأميركيون على أمر ما، فأنا لست مطلعاً على مشاريعهم، ولكن ما يهمنا اليوم هو موقف الشعب والحكومة في العراق، لذا نحن مستعدون لتقديم الدعم الممكن".

هذا وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، كتبت أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون بضرورة إجراء مباحثات مع إيران وسائر القوى الإقليمية في المنطقة بغية التنسيق بينها لمواجهة مقاتلي "داعش".

ومن ناحية أخرى تفيد تقارير متواترة بأن إيران التي طالما دافعت عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد تدفع بقواتها التي في حالة تأهب كامل على الحدود الغربية إلى عمق الأراضي العراقية، كما أن ثمة ضباطاً إيرانيين من الحرس الثوري يساهمون مع القوات العراقية الحكومية في مواجهة زحف معارضي المالكي نحو العاصمة العراقية ويقدر عددهم بـ130 ضابطاً، وثمة حديث عن تواجد قائد فيلق القدس في بغداد لإدارة معركة الدفاع عن العاصمة العراقية.

ويرى المراقبون أن مضاعفات الوضع السائد في العراق قد تذوّب جليد العلاقات الإيرانية الأميركية المتأزمة منذ ثلاثة عقود ونيف إلى الأبد، وسيتمكّن الرئيس حسن روحاني من السير في هذا الاتجاه دون أن ينتابه قلق من ردود أفعال منافسيه في التيار المحافظ، وسيتم كل ذلك تحت شعار الدفاع عن المقامات الشيعية المقدسة في العراق.