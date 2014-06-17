بريطانيا تعلن إعادة فتح سفارتها في إيران

قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا تعتزم إعادة فتح سفارتها في إيران بعد أن أغلقتها منذ عامين ونصف العام، مضيفاً أن بريطانيا ستؤسس تواجداً مبدئياً صغيراً في طهران قريباً.

وأضاف في بيان مكتوب للبرلمان "قررت... الآن أن الظروف مواتية لإعادة فتح سفارتنا في طهران."

وقال هيغ إنه بحث الأمر مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم السبت.

وكانت بريطانيا أغلقت سفارتها في طهران بنهاية عام 2011 إثر هجوم لمتظاهرين إيرانيين رددوا شعارات ضد بريطانيا ومزّقوا العلم البريطاني وخرّبوا مكاتب السفارة.