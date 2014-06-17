صور الإيرانيات في المونديال تغضب الساسة في طهران

على الرغم من التحذير الذي أطلقه أعضاء في البرلمان الإيراني بضرورة رعاية "قيم الثورة الإسلامية"، ومن بينها الحجاب، تفاجأ ملعب "أرينا دا بايشادا" في البرازيل، الذي شهد مباراة إيران ونيجيريا، أمس الاثنين، بحضور عدد كبير من المشجعات الإيرانيات وهن يتجاهلن التحذير بحركات وملابس لافتة.

وكانت لجنة المادة 90 من الدستور في البرلمان الإيراني قد أوصت مشجعي الفريق الإيراني والمرافقين للفريق، من بينهم الفنانون، بالالتزام بالقيم الوطنية والإسلامية التي تصر عليها الجمهورية الإسلامية في إيران منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وانتشرت صور الفتيات الإيرانيات وهن يشجعن فريقهن بكثافة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها "فيسبوك" و"تويتر"، تبعتها تعليقات أبدت بعضها القلق حول مصير تلك الفتيات حال عودتهن إلى بلدهن إيران بعد تحذيرات اللجنة البرلمانية.

وأرسلت لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني، النائب حسين آذين إلى البرازيل للإشراف على المنتخب ومراقبة الجمهور الإيراني، وذلك قبل يومين من بدء مباراة الفريق أمام مثيله المنتخب النيجيري، والتي انتهت مساء يوم أمس بالتعادل من دون أهداف.

وقال النائب الإيراني آذين في حديث مع موقع "تدبير" الناطق بالفارسية قبل سفره إلى البرازيل "لا يمكن ترك المنتخب وجمهوره في المدرجات من دون مراقبة، يجب أن نراقبهم حتى لا يحدث ما هو منافٍ لقيم إيران الإسلامية".

وفي إشارة إلى القبلات التي تبادلها بعض الشباب والشابات الإيرانيين، كتب أحدهم الذي حضر المباراة في ملعب "أرينا دا بايشادا" بمدينة كوريتيبا البرازيلية، أنه خلافا للمباراة شهدت مدرجات الملعب "سخونة" عوضت الأهداف المفقودة.